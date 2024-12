Thuram, contro il Como c’è un REGALO: come può svoltare la gara

Uno dei giocatori più costanti per rendimento e numero di gol realizzati in questa prima metà di Serie A è stato senza dubbio Marcus Thuram. Il capocannoniere dell’Inter ha già realizzato 11 gol in campionato più uno in Champions League e non ha intenzione di fermarsi.

Questa sera contro il Como, l’Inter scende in campo per vincere in modo da tenere il passo di due rivali come Napoli e Atalanta che non si stanno fermando e vogliono tentare la fuga ai vertici della Serie A. Simone Inzaghi per avere la meglio questa sera della formazione lariana punterà forte proprio su Marcus Thuram, quello che fin qui è stato il suo miglior finalizzatore.

A sottolinearlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna che pone l’attenzione sul fatto che una vittoria dei nerazzurri con gol del francese permetterebbe alla squadra di riavvicinarsi alla capolista e al numero 9 di prendersi il primo posto nella classifica marcatori.

Thuram va a segno da tre partite consecutive e non gli è mai capitato in carriera di fare gol per quattro match in fila. Per lui il regalo di Natale può essere quindi anticipato a questa sera, sottolinea il quotidiano romano. L’obiettivo sarà raggiungere Retegui in vetta a quota 12 gol e ottenere questo primato personale per numero di gare consecutive in gol.