Inzaghi chiaro: “Inter resto a lungo”, ma chiede una cosa in CAMBIO

Il contratto che lega Simone Inzaghi all’Inter ha una validità fino a giugno 2026, ciò significa che per il tecnico piacentino è garantita ancora una stagione intera al termine di quella attualmente in corso. Ovviamente però tutto l’ambiente nerazzurro è soddisfatto del lavoro dell’allenatore e vuole una sua permanenza a lungo.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il tecnico ha parlato delle difficoltà che stasera ci saranno da superare per battere il Como ma anche del suo futuro. Inzaghi ha aperto chiaramente ad una permanenza all’Inter per molti anni.

Come sottolinea però stamattina La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è pronto a restare ma in cambio chiede lo stesso impegno e la competitività della rosa. “Resto qui a lungo ma ora Inter corri”, è il titolo della rosea in merito a questo approfondimento.

Il rinnovo di contratto dell’allenatore ex Lazio sarà una delle priorità per la società nel corso del 2025 e per molti tifosi si tratterebbe di una grande notizia visto l’affetto che li lega alla guida tecnica capace di vincere lo Scudetto della seconda stella.