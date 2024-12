L’Inter ha la CARTA giusta per Nico Paz: la mossa di Marotta

Questa sera a San Siro arriverà il Como per disputare il match contro l’Inter della 17^ giornata di Serie A, i nerazzurri di Simone Inzaghi devono portare a casa i tre punti se vogliono tenere il passo di Atalanta e Napoli che la precedono in classifica. Tuttavia, non sarà una missione semplice visti i tanti talenti che ci sono nella formazione di Cesc Fabregas.

Uno fra tutti è certamente Nico Paz, trequartista argentino di grandissima qualità scuola Real Madrid e che milita nel Como dalla scorsa estate. I Blancos in sede di trattativa sono riusciti a garantirsi un diritto di recompra ma non è sicuro che vogliano esercitarlo la prossima estate.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, all’Inter piace da tempo il talento di Nico Paz e se il Real Madrid non si dovesse muovere con convinzione per riprenderlo, ecco che i nerazzurri faranno un tentativo la prossima estate.

Secondo il quotidiano la carta giusta che Marotta vuole provare a giocare con il Como è quella relativa a Francesco Pio Esposito, giovane centravanti di proprietà dell’Inter che sta facendo bene in Serie B con lo Spezia. La punta classe 2005 piace ai lariani che potrebbero farci un pensierino l’anno prossimo in caso di permanenza nella massima serie e a quel punto diventerebbe una merce di scambio utile per Nico Paz.