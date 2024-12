Inzaghi in conferenza: “Grande carriera per Nico Paz. Ecco come sta Barella”

L’Inter domani sera in posticipo al lunedì sera alle ore 20:45 ospita a San Siro il Como per la 17^ giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono dare continuità all’ottimo momento di forma che stanno vivendo in stagione.

A partire dalle 14:00, segui tutte le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa in diretta qui su Passione Inter, alla vigilia della partita di campionato contro il Como di Cesc Fabregas.

COMO – “Sappiamo delle difficoltà della partita di domani. Il Como è un’ottima squadra con organizzazione, è un mix di giocatori esperti e giovani. Fabregas ha vinto la Serie B l’anno scorso e sta dimostrando le sue qualità. Sarà una partita complicata”.

DIFESA – “Siamo in un momento con delle defezioni. Acerbi e Pavard ci mancano da un po’ e stamattina avevano dei problemini anche a De Vrij e Darmian, domani scopriremo con lo staff medico se sono in condizione ma ad oggi no. Valuteremo se chiedere uno sforzo a tutti, al momento abbiamo solo 4 difensori. Mercato? Vogliamo far tornare disponibili al più presto Acerbi e Pavard, sono due grandissimi giocatori e servirà ancora un po’ di pazienza per riaverli”.

SOTTOVALUTATO – “Ognuno ha la sua idea, sono discorsi opinabili. Io mi sento apprezzato nel mio luogo di lavoro e poi faremo un bilancio del 2024 ma ci mancano ancora due partita. Il 2024 con la seconda stella è stato un anno indimenticabile”.

CRESCITA NEL 2025 – “Serve sempre lavorare per migliorarsi, stiamo vedendo le difficoltà in questo campionato. L’anno scorso eravamo in un testa a testa con un’altra squadra mentre ora ci sono tante squadre diverse che possono lottare fino alla fine”.

RINNOVO – “Io sto bene con la squadra e lo staff, in questo momento mi sento molto gratificato e siamo al quarto anno di lavoro. Il 2024 lo ricordiamo per la seconda stella ma la squadra l’ho vista grande anche nei momenti di difficoltà, non ci siamo mai piegati creando una bella atmosfera ad Appiano”.

MERCATO – “Ad oggi nessuno ha manifestato l’intenzione di muoversi via dall’Inter. Il presidente con Ausilio e Baccin guardano sempre in giro ma ora l’obiettivo è chiudere al meglio l’anno con le ultime due partite. Come staff invece serve recuperare i giocatori che ora sono indisponibili”.

BISSECK – “Giovedì Bisseck ha fatto benissimo da centrale ma ora con Darmian e De Vrij in bilico abbiamo provato Bastoni centrale. Speriamo di recuperare entrambi, siamo ottimisti”.

NICO PAZ – “Ha ottimo fisico e piede, farà una grandissima carriera. Non lo conosco ma me ne hanno parlato benissimo. Il Como è una squadra pericolosa che non è stata premiata dai risultati ma abbiamo visto anche con la Roma che hanno fatto una grande partita”.

BARELLA – “Si è allenato bene, guarderò tutti i dati però mi sembra che stia bene come i suoi compagni di reparto che giovedì contro l’Udinese hanno fatto una bellissima partita”.

FABREGAS – “Mi piace molto, si notano subito i suoi principi. L’ho seguito in Serie B e ora in Serie A sta facendo belle partite contro squadre importanti ai vertici in classifica, dovremo fare attenzione perché affrontiamo una squadra che gioca sempre per vincere”.