Inzaghi annuncia altri due ko in difesa: le soluzioni per il Como

La giornata di oggi in casa Inter è stata caratterizzata da delle sfortunate serie di problemi fisici che si sono nuovamente abbattuti sui giocatori del reparto della difesa. Il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa ha reso noto che nell’allenamento di stamattina, altri due giocatori del reparto arretrato si sono fermati, oltre ai due casi di infortuni relativi a Pavard e ad Acerbi che proseguono già da tempo.

Si tratta di Matteo Darmian e di Stefan De Vrij che non sono nelle migliori condizioni ma che il tecnico interista e il suo staff sperano di poter recuperare in vista della gara di domani sera contro il Como a San Siro. Per capire se saranno o meno della partita, bisogna però attendere ancora la mattinata di domani, a poche ore dal fischio d’inizio.

La soluzione che l’allenatore ha provato stamattina ad Appiano Gentile è quella che prevede Bastoni come riferimento centrale della difesa e poi Bisseck e Carlos Augusto come braccetti ai suoi fianchi. Si tratta di una linea di emergenza in questo momento in cui mancano tanti difensori.

Se dovessero essere confermati i forfait di De Vrij e Darmian, l’unico difensore puro in panchina rimarrebbe Palacios più qualche giovane della Primavera dell’Inter che molto probabilmente verrà integrato alla prima squadra per la partita contro il Como del 17° turno di Serie A.