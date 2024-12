Cardinale attacca l’Inter: “Vinto uno Scudetto e poi bancarotta”

Sono emerse numerose dichiarazioni del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, durante un elaborato per l’Harvard Business School in cui sono presenti molti riferimenti ai suoi anni alla guida del club rossonero soprattutto dal punto di vista finanziario e amministrativo.

In un passaggio di questo documento si legge anche un riferimento all’Inter e al suo presidente Steven Zhang, costretto a cedere la società ad Oaktree. Queste le parole: “Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il vincere con intelligenza. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno, lo capisco”.

Parole forte con le quali ha voluto sottolineare i problemi economici dell’ex presidente nerazzurro ma che hanno fatto infuriare molti tifosi interisti sul web e non solo.