Le probabili formazioni di Salernitana-Inter: Inzaghi coi titolarissimi

In attesa di conoscere quali saranno le sanzioni del Giudice Sportivo in seguito agli spiacevoli episodi avvenuti al termine dell’incontro pareggiato in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter mentalmente ha già iniziato a rivolgere la propria attenzione al terzo match del ciclo infernale di aprile. Domani pomeriggio alle 17.00, infatti, la formazione nerazzurra sarà allo Stadio Arechi per l’anticipo contro la Salernitana.

Reduce da tre sconfitte di fila rimediate in campionato, la squadra di Simone Inzaghi non potrà più commettere errori per non correre ulteriormente il rischio di perdere quota con l’obiettivo Champions League. Anche per questa ragione il tecnico piacentino avrebbe pensato di mandare in campo la miglior formazione in questo momento, affidandosi ai titolarissimi.

Queste le probabili formazioni di Salernitana-Inter: