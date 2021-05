Lettera a cuore aperto di Sacchi a Conte: “Resta all’Inter e domina anche in Europa”

L'ex maestro del Milan dimostra tutta la stima per il tecnico salentino

Arrigo Sacchi , ex glorioso allenatore di Parma e Milan , ha dedicato, direttamente dalle pagine de La Gazzetta dello Sport , una lettera molto sentita ad Antonio Conte , uno dei suoi pupilli. Tra le altre cose, Sacchi ha invitato l'allenatore nerazzurro ad aprire un ciclo a Milano, nel tentativo di portare il club al vertice anche in Europa.

Ecco alcuni stralci della lettera del maestro Sacchi all'erede Conte : "Antonio ti ho sempre ammirato per la professionalità, l'impegno e la volontà. Sei stato mio calciatore in Nazionale, eri anche un ottimo atleta, che grazie ai propri valori ha raggiunto successi enorme nonostante un talento non eccelso. Siamo diventati amici e ti ho ammirato da lontano, sin da quando hai risollevato la Juve in un solo anno. Hai mostrato a tutto un ambiente come passare dall'essere perdenti all'essere vincenti".

"E anche all'Inter hai fatto lo stesso, dando il buon esempio ai tuoi ragazzi, spronandoli a non mollare mai, portandoli a vincere il campionato nonostante una fortissima Juventus. Ora la tua prossima sfida spero sarà quella di continuare a guidarli, questa volta alla conquista dell'Europa. Servirà però un gioco più offensivo, dato che il difensivismo italiano in Champions League rarissimamente paga. Abbi fiducia nelle tue capacità e affidati a giocatori con il cuore guerriero come il tuo, senza trattenere controvoglia chi non vuole. L'Italia è tua, ora devi fare lo step successivo anche in Europa".