L’Inter batte il Borussia M e aggiorna un dato. L’ultima vittoria contro un club tedesco in Champions…

L’Inter batte il Borussia M e continua a sperare per il suo cammino in Champions League. Attualmente la squadra di Antonio Conte è il fanalino di coda del girone B a 5 punti, ma l’ultima gara della prossima settimana sarà decisiva. Con la vittoria di oggi contro i tedeschi, i nerazzurri hanno aggiornato un dato che aveva un precedente piuttosto lontano.

Era da marzo del 2011, infatti, che l’Inter non vinceva in trasferta in Champions League contro una squadra tedesca. Nella stagione post Triplete i nerazzurri guidati da Leonardo avevano battuto il Bayern Monaco per 3 a 2, lo stesso risultato di stasera. Anche quella fu una partita piuttosto pazza che i tifosi ricordano ancora.

