L’Inter e l’emergenza coronavirus. Da Skriniar a… Kolarov e Brozovic: quante partite saltate?

Kolarov e Brozovic sono soltanto gli ultimi due giocatori dell’Inter costretti a fermarsi per il coronavirus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, compresi gli stop di Radu (4) e Padelli (1) sono 20 le partite saltate finora dagli interisti per indisponibilità legate al virus.

Comanda Skriniar (5), poi Gagliardini (4), Young (3), Bastoni e Nainggolan (1). Chiude il conteggio la falsa positività che ha costretto Hakimi a saltare la sfida con il Borussia in Champions League.

Il totale salirà a 24 perché Brozovic salterà sicuramente il Torino, sperando di tornare disponibile per il Real, mentre Kolarov mancherà almeno fino al Sassuolo compreso. Come riportato da Tuttosport, solo contro il Real Madrid Conte non ha avuto assenti per Covid dopo la sosta di ottobre.

