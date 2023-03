E’ già iniziata la ricerca in casa Inter per il ruolo di nuovo responsabile del settore giovanile nerazzurro. Al termine della stagione, infatti, Roberto Samaden dirà addio chiudendo uno splendido ciclo durato ben 33 anni e costellato da successi, tra cui ben 16 scudetti. Un’eredità pesantissima, non solo per le vittorie ottenute, ma per il grande lavoro svolto sui numerosi talenti venuti fuori dalle giovanili nerazzurre.

Come riportato nei giorni scorsi, tra i candidati in pole per raccogliere la sua eredità vi sarebbe Beppe Giavardi, vice di Samaden dal 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non sarebbe l’unica alternativa nelle mani del club. Dopo nove anni, infatti, anche Maurizio Costanzi saluterà il ruolo di responsabile del settore giovanile dell’Atalanta. E potrebbe non essere una semplice casualità , visto che lo specialista della ‘Dea’ rientra nell’elenco dei candidati sondati dall’Inter dopo lo splendido lavoro portato avanti nel corso delle ultime stagioni.