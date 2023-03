Intervenuto a margine “Un sorriso per Pupi, 21 anni insieme” organizzato dalla sua storica fondazione, Javier Zanetti ha parlato del momento vissuto dall’Inter in campionato e non solo. Alla presenza di grandi amici ed ex compagni come Esteban Cambiasso e Walter Samuel, il vicepresidente nerazzurro ha infatti ribadito l’importanza del prossimo impegno europeo, in programma martedì 14 marzo contro il Porto.

Prima, però, la soddisfazione per aver ritrovato la vittoria in Serie A: “Abbiamo dato un’ottima risposta dopo la sconfitta di Bologna, sapevamo tutti di non aver fatto bene. Col Lecce è stata una grande vittoria, stiamo cercando di migliorare, ci manca la continuità, forse potevamo non perdere certi punti. Ci vorrà un’Inter molto concentrata e determinata, sappiamo di andare in un stadio molto caldo, contro una squadra che ci può mettere in difficoltà”.

Sul ritorno degli ottavi di Champions League ha aggiunto: “Di sicuro è più importante la partita con lo Spezia: vincere ti permetterebbe di arrivare alla gara col Porto in grande forma. Euroderby in caso di passaggio nostro e del Milan? Prima pensiamo al Porto: non sarà semplice, speriamo di qualificarci. Se il destino poi dicesse questo, saremmo pronti”.

Per concludere, i complimenti a Lautaro Martinez per lo straordinario momento di forma attraversato: “Sono felicissimo per il suo percorso. Sta dimostrando una grande maturità, in campo e fuori”.