Gds – Tuchel cerca una nuova squadra: c’è anche l’Inter

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter non è assicurato. L’addio molto anticipato alla lotta Scudetto e le prestazioni discontinue in campionato hanno fatto sorgere dei dubbi sul tecnico nerazzurro e la dirigenza interista sta già valutando alcune alternative. Tra queste c’è Thomas Tuchel.

L’indiscrezione è riportata da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale tra i tanti estimatori del tecnico tedesco, ex Paris Saint-Germain e Chelsea, ci sarebbe anche l’Inter. Marotta e Ausilio, infatti, lo avrebbero già inserito nella lista dei possibili sostituti di Inzaghi, in caso di addio a fine stagione.

Convincere il tecnico non sarà comunque facile, viste le tante squadre interessate a lui. Oltre al possibile ritorno a Parigi, su Tuchel ci sono Real Madrid e Tottenham. Ma c’è anche una rivale nostrana: la Roma, alla ricerca di un big per la panchina in vista di una eventuale separazione con Mourinho.