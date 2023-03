Cercasi partner di Lautaro: l’Inter a lavoro su Dzeko e Lukaku

Lautaro Martinez è una delle note più positive della stagione dell’Inter. Tornato dal Mondiale con la coppa, il Toro ha avuto una crescita mentale impressionante e anche le sue prestazioni sono salite di qualità. A mancare nell’Inter è un partner d’attacco in grado di giocare al livello dell’argentino.

Lo sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Inzaghi e il suo staff avrebbero pensato un piano di allenamenti mirati per far crescere in tempi brevi la condizione di Dzeko e Lukaku. Il bosniaco è a secco in Serie A da due mesi, mentre il belga sta continuando il suo percorso di miglioramento, ma non riesce a trovare continuità di prestazioni.

Lukaku dovrebbe essere titolare al fianco di Lautaro Martinez contro lo Spezia, venerdì sera, con Dzeko poi in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto. Entrambi cercheranno di convincere definitivamente Inzaghi.

In ballo c’è anche il loro futuro all’Inter: il rinnovo di Dzeko non è più così sicuro, con i nerazzurri che vogliono valutare con calma se trattenerlo a Milano. Per Big Rom, invece, ci sono più fattori attorno al rinnovo del suo prestito. Tra questi ci sono anche i gol.