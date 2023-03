Pessime notizie per uno dei possibili sostituti di Milan Skriniar monitorato dall’Inter. Tiago Djalò, uno dei papabili a rimpiazzare il vuoto pesante che lascerà in estate il difensore slovacco, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo rende noto il Lille, il club in cui milita, tramite un comunicato ufficiale.

L’INFORTUNIO – Il centrale portoghese si è fatto male nella gara di sabato con il Lens ed è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 13′ di gioco. Gli esami hanno certificato la gravità dell’infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dovrà operarsi. La squadra francese ha già annunciato come la stagione di Djalò sia da considerarsi finita.

RIPERCUSSIONI SUL MERCATO NERAZZURRO – Proprio in questi giorni il suo nome era tornato in orbita nerazzurra. Non è ancora chiaro per quanto dovrà stare ai box e se questo influenzerà le scelte di mercato di Marotta&Co, ma un precedente simile è già avvenuto nell’estate del 2021, quando l’Inter decise di abbandonare la pista Marcus Thuram – proprio a causa di un infortunio – per lanciarsi a capofitto su Correa. Vedremo ora cosa accadrà con Djalò.