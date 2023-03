Per la prima volta in stagione Simone Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Che avvenga nella gara contro lo Spezia di venerdì o nella sfida europea di settimana prossima con il Porto, è ancora da stabilire. Ma ciò che conta è che Dimarco, Skriniar e Correa sono sulla via del recupero.

DIMARCO – Filtra ottimismo sulle condizioni del laterale mancino, il più vicino al rientro in campo. Dei tre infortunati, infatti, Dima sembra quello con più chance quantomeno per una convocazione per la trasferta in Liguria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi si è allenato parzialmente in gruppo e questo fa ben sperare in vista di un suo ritorno a pieno regime. I prossimi giorni però saranno decisivi per stabilire se già contro lo Spezia potrà tornare a disposizione di Inzaghi o se bisognerà attendere ancora.

SKRINIAR E CORREA – Sempre secondo la rosea, aleggia uno spirito di maggior cautela per quanto riguarda le condizioni di Skriniar e Correa. Le possibilità di rivederli almeno in panchina nella gara di venerdì esistono, ma al momento appare più probabile un rientro per la gara – decisiva – di martedì prossimo con il Porto.

Ad ogni modo, per tutti e tre la parola d’ordine è: zero rischi. Verranno impiegati solamente in caso di recupero al 100% per evitare ricadute: il finale di stagione è alle porte, l’Inter ha bisogno di tutti. Soprattutto delle pedine fondamentali del proprio scacchiere.