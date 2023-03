Spezia e Porto decisive: l’Inter deve curare il mal di trasferta

Il rendimento lontano da San Siro dell’Inter è molto preoccupante: nel 2023, i nerazzurri hanno vinto fuori casa solo contro la Cremonese. Un ruolino di marcia deludente, che gli uomini di Inzaghi devono invertire obbligatoriamente contro Spezia e Porto.

Lo evidenzia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il quale si focalizza sull’importanza dei prossimi due confronti lontano dal Meazza che attendono l’Inter. Due trasferte da non sbagliare per consolidare la propria posizione nella lotta Champions League e per raggiungere i quarti di finale dopo 12 anni.

Lontano dalle mura amiche, però, l’Inter è un’altra squadra: incassa molti più gol e, soprattutto, vince molto meno. Riuscire a cambiare questa tendenza, vorrebbe dire per Inzaghi aver trovato un’arma in più per la parte finale della stagione.