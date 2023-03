La bomba del ‘Times’: “L’Inter ha chiesto informazioni su Conte”

Nuova clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra sul possibile ritorno di Antonio Conte in Italia. L’allenatore leccese, attualmente alla guida del Tottenham, potrebbe infatti non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Domani sera la sua squadra sarà chiamata al match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Milan, dopo l’1-0 dell’andata in favore dei rossoneri. Una gara che lo vedrà tornare in panchina dopo il periodo di riposo forzato a seguito dell’intervento subito per un problema alla cistifellea.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, in Inghilterra non hanno escluso nelle scorse ore un possibile ritorno all’Inter. Secondo quanto riportato da una fonte autorevole come il ‘The Times’, il club nerazzurro avrebbe già chiesto informazioni in modo del tutto informale sulla sua posizione a Londra. L’allenatore leccese, assunto dal Tottenham nel novembre 2021, ha alloggiato nell’ultimo anno e mezzo in un hotel, lontano dalla famiglia. Più volte, infatti, ha sottolineato quanto abbia vissuto male la distanza con la moglie e con la figlia, rimaste invece in Italia.

Simone Inzaghi, head coach of Fc Internazionale during the Uefa Champions League round of 16 first leg match between Fc Internazionale and Fc Porto on February 22, 2023 in Milano Italy .

Per questa ragione Conte sarebbe più che tentato dal rientro nel campionato italiano. Oltre all’Inter, che su Simone Inzaghi prenderà una decisione definitiva solamente al termine dell’attuale stagione in relazione ai risultati che avrà ottenuto, sulle sue tracce sembra anche esserci la Roma. Qualora José Mourinho – seguito peraltro anche dai nerazzurri – dovesse dire addio alla panchina giallorossa, il club capitolino potrebbe realmente tornare alla carica del tecnico con il quale aveva già avuto dei contatti nel 2019.