Ha cominciato a prendere piede nelle ultime settimane l’ipotesi di un possibile addio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, a causa dei due lunghi infortuni rimediati in questa stagione, è diventato meno indispensabile di altre annate nella mediana nerazzurra, complice anche l’alto rendimento evidenziato da Mkhitaryan.

Nel 2023, ad esempio, il centrocampista armeno è sempre stato schierato da Simone Inzaghi dal primo minuto, permettendo allo stesso Brozovic di non affrettare i tempi per il ritorno in campo. In vista del futuro, dunque, ci sarà ancora spazio per l’ex Roma, considerato un vero e proprio jolly della formazione nerazzurra.

Lo stesso potrebbe non valere per Brozovic, seguito con insistenza dal Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista croato potrebbe fare le valigie a fine anno, insieme a Gagliardini in scadenza di contratto.

Tra i candidati a prendere il suo posto in mezzo al campo, oltre al solito Franck Kessié, sarebbe ancora in corsa Musah del Valencia, reduce da un ottimo Mondiale. Infine, secondo il quotidiano torinese, va aggiunto anche il nome di Emre Can, ex Juventus oggi in forza al Borussia Dortmund.