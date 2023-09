Non è ancora ufficiale, ma La Gazzetta dello Sport non ha troppi dubbi: l’Inter ha deciso quale sarà la lista Champions League, da consegnare alla UEFA entro la mezzanotte di oggi. Come prevedibile, i nerazzurri hanno dovuto effettuare un’esclusione a centrocampo.

Il nome che rimarrà fuori sembra essere quasi sicuramente quello di Sensi, mentre saranno presenti Asllani e il nuovo acquisto Klaassen. L’Inter registrerà solamente 23 giocatori, nonostante i 25 posti disponibili.

Questo perché la lista è divisa in 17 giocatori liberi e 4 formati nel vivaio dell’Inter. I nerazzurri, però, hanno solo Di Gennaro e Dimarco in rosa e, pertanto, dovranno lasciare due caselle vuote. Fuori dalla lista Champions League anche Agoumé, ai margini del progetto. In ogni caso, Sensi sarà regolarmente arruolabile in Serie A.