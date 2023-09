Prime Video sceglie le partite dell’Inter in ESCLUSIVA: ecco quali

La stagione è pronta a entrare nel vivo e tra poche settimane tornerà anche la Champions League. L’Inter, sorteggiata nel girone D, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, esordirà il 20 settembre alle ore 21 contro la formazione basca.

E proprio l’esordio dei nerazzurri sarà una delle gare in visibili solo su Prime Video. Il sito di streaming, infatti, ha reso note le partite che saranno trasmesse in esclusiva. Oltre a Real Sociedad-Inter, anche Salisburgo-Inter, 4a giornata in programma l’8 novembre alle 21, sarà disponibile solo sulla piattaforma di Amazon.