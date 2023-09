1 di 6

L’ANALISI DI INTER-FIORENTINA

Un’altra vittoria, un’altra ottima prestazione. L’Inter si conferma in grande forma e batte la Fiorentina 4-0, nella 3a giornata di Serie A. Dominano Thuram e Lautaro Martinez, autore di una doppietta, in una gara che i nerazzurri conducono con sicurezza dall’inizio alla fine. In attesa di conferme nel Derby, che arriverà dopo la sosta, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo di San Siro.

