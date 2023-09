Inter, avvio implacabile: tanti gol e la porta è blindata

Con il 4-0 sulla Fiorentina, l’Inter ha chiuso il primo segmento della nuova Serie A contro 3 vittorie su 3. Un avvio eccezionale, che stupisce non solo per i risultati, ma anche per il modo con il quale questi sono arrivati: 8 gol fatti e 0 subiti.

Numeri impressionanti, che hanno subito messo gli uomini di Inzaghi in vetta alla classifica di Serie A. E non solo a livello di punti: i nerazzurri, infatti, sono anche il miglior attacco (a pari punti con il Milan) e la miglior difesa, essendo anche l’unica formazione con la porta inviolata dopo 3 partite.

Si tratta solo delle prime partite e sarebbe sbagliato dare un giudizio definitivo. Il Derby con il Milan, anch’esso a punteggio pieno, sarà un test molto importante per capire le reali ambizioni di questa squadra. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Ora, servono ulteriori conferme.