La possibile lista dei RIGORISTI dell’Inter in Supercoppa

Il regolamento della Supercoppa Italiana prevede una variazione rispetto al passato: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore e non sono previsti i supplementari. Un motivo che rende quella dei penalty una possibilità molto concreta.

Ma quale potrebbe essere l’ipotetica lista dei cinque rigoristi dell’Inter contro la Lazio ed eventualmente contro Napoli o Fiorentina? Una risposta può arrivare dalle statistiche sui rigori di diversi calciatori nerazzurri.

Inter, statistiche rigoristi

Spicca, in questo senso, sicuramente Hakan Calhanoglu, con ben 35 rigori segnati su 39 in carriera, 16 su 16 da quando è in Italia. Al secondo posto ecco Marko Arnautovic (18 su 20), anche se non è scontato che l’austriaco sia in campo al termine dei 90 minuti regolamentari.

Chi sarà certamente titolare è il terzetto alle spalle del turco e dell’austriaco: Henrikh Mkhitaryan è a quota 12 su 15, Lautaro Martinez a 14 su 21, Marcus Thuram a 5 su 8. Insomma, nessuno dei due attaccanti nerazzurri è uno specialista, ma si tratta di forti indiziati ad essere presenti nella lista dei cinque rigoristi.

Ci sarebbero poi Davy Klaassen a quota 10 su 15, oltre ad Alexis Sanchez con il non invidiabile score di 9 su 20 in carriera. Fra i probabili titolari, invece, ecco Denzel Dumfries (3 su 3) e Francesco Acerbi (1 su 1).

Se prendiamo quindi in considerazione chi sarà certamente titolare, il possibile quintetto potrebbe essere formato da Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro, Thuram e Acerbi. Ovviamente, un fattore chiave sarà l’ordine in cui questi verranno disposti. E qui ci sono due scuole di pensiero: chi ritiene che il più bravo debba battere per primo, chi per ultimo. La domanda allora è: quando Simone Inzaghi farebbe calciare Calhanoglu?