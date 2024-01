La prima Supercoppa Italiana con il formato Final Four sta per prendere il via. Parteciperanno la vincitrice della Serie A (Napoli), la vincitrice della Coppa Italia (Inter), la seconda classificata in Serie A (Lazio) e la finalista perdente di Coppa Italia (Fiorentina).

Il regolamento per le semifinali prevede che la squadra che ha vinto il campionato sfidi la finalista perdente di Coppa Italia, mentre la vincitrice della coppa nazionale affronta i vicecampioni d’Italia. Si parte giovedì 18 gennaio con la prima semifinale, Napoli-Fiorentina, cui seguirà Inter-Lazio il giorno dopo. La finale è in programma per lunedì 22 gennaio.

In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, non sono previsti i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

Tutte e tre le partite saranno visibili in chiaro, su Canale 5, e si disputeranno alle ore 20:00 italiane (le 22 in Arabia Saudita). Lo stadio che ospiterà le gare sarà sempre lo stesso: il King Saud University Stadium di Riyad, con una capienza da 25.000 posti.

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il programma dell’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico questo lunedì, partirà alla volta dell’Arabia Saudita martedì 16 gennaio alle 15:00 italiane, a tre giorni dalla sfida contro la Lazio. Scelta non casuale, visto che la temperatura in Medio Oriente è parecchio diversa rispetto a quella rigida di Milano: previsti circa 20 gradi. La durata del volo Milano-Riyad è di 6 ore, dunque i nerazzurri atterreranno intorno alle 21:00 (le 23:00 locali), per poi spostarsi immediatamente in hotel.

Per quanto riguarda gli allenamenti, l’Inter utilizzerà il centro dell’Al Riyadh, squadra della Saudi Pro League, il campionato arabo attualmente fermo. È lì che Simone Inzaghi, lo staff e i calciatori prepareranno la semifinale contro la Lazio e l’eventuale finale contro Napoli o Fiorentina.

Per quanto riguarda il ritorno in Italia, dipenderà ovviamente dai risultati delle partite. Se i nerazzurri dovessero uscire battuti dalla sfida contro i biancocelesti, si metteranno sul volo verso Milano già venerdì notte. In caso di vittoria e quindi di finale, il programma sarà identico sia in caso di successo che di sconfitta: volo previsto per lunedì notte.

Simone Inzaghi ha l’occasione di diventare l’allenatore con più Supercoppe di sempre: attualmente è a quota 4, traguardo condiviso con due mostri sacri del nostro calcio come Marcello Lippi e Fabio Capello. Il tecnico piacentino, infatti, ha trionfato due volte con la Lazio (2017 e 2019) e due volte con la Beneamata (2021 e 2022).

L’Inter insegue, dunque, la terza vittoria consecutiva nella competizione (sarebbe la prima volta) e l’ottava nella sua storia, dopo i successi maturati nel 1988, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e 2022. Nell’albo d’oro, i nerazzurri sono attualmente appaiati al Milan a quota 7 e hanno la possibilità di staccarsi e prendersi il secondo posto solitario, dietro la Juventus a 9 vittorie.