Lite SHOCK Juric-Lookman: cos’è successo

Scontro incredibile Juric-Lookman in occasione della sfida tra Marsiglia e Atalanta del quarto turno di Champions League. L’allenatore nerazzurro ha tolto dal campo al 75′ ma l’attaccante nigeriano – che pochi minuti prima si era visto annullare un gol – non ha preso bene questa sostituzione è si è infuriato.

Mentre usciva dal campo c’è stato un confronto con Juric che ha risposto allo stesso Lookman ed è stato necessario l’intervento di altri membri dello staff tecnico atalantino per allontanare il calciatore della Dea che è poi andato dritto negli spogliatoi senza guardare il resto della partita della sua squadra che vinto 0-1.

Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Ivan Juric ha poi cercato di placare la polemica e ha spiegato così questa lite: “Con Ademola sono cose che succedono ogni domenica, sicuramente ci sono tensioni, ma alla fine l’unica cosa che conta è l’Atalanta. Dobbiamo fare tutto il possibile per la nostra squadra, poi le cose si risolvono”.