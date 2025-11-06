6 Novembre 2025

Lite SHOCK Juric-Lookman: cos’è successo

Bufera sulla panchina dell'Atalanta nel match di Marsiglia

Scontro incredibile Juric-Lookman in occasione della sfida tra Marsiglia e Atalanta del quarto turno di Champions League. L’allenatore nerazzurro ha tolto dal campo al 75′ ma l’attaccante nigeriano – che pochi minuti prima si era visto annullare un gol – non ha preso bene questa sostituzione è si è infuriato.

Mentre usciva dal campo c’è stato un confronto con Juric che ha risposto allo stesso Lookman ed è stato necessario l’intervento di altri membri dello staff tecnico atalantino per allontanare il calciatore della Dea che è poi andato dritto negli spogliatoi senza guardare il resto della partita della sua squadra che vinto 0-1.

Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Ivan Juric ha poi cercato di placare la polemica e ha spiegato così questa lite: “Con Ademola sono cose che succedono ogni domenica, sicuramente ci sono tensioni, ma alla fine l’unica cosa che conta è l’Atalanta. Dobbiamo fare tutto il possibile per la nostra squadra, poi le cose si risolvono”.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.