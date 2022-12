La cronaca di BETIS-INTER 1-1: arriva un pari per i nerazzurri

Inter-Real Betis, terza amichevole della preparazione invernale per i ragazzi di Simone Inzaghi. Fischio d'inizio alle ore 18 per il match contro la squadra spagnola allenata da Pellegrini. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com potrete seguire in diretta la cronaca live di Inter-Real Betis.