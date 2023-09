La cronaca di EMPOLI-INTER 0-1: si soffre, ma si vince ancora!

Empoli-Inter, gara valida per la 5a giornata di Serie A, è l’occasione per i nerazzurri di strappare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Al Castellani, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono tornare al successo dopo il pareggio in Champions League. Di fronte, la squadra di Aurelio Andreazzoli, appena tornato sulla panchina dei toscani. A partire dalle ore 12.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Empoli-Inter.

LA CRONACA DI EMPOLI-INTER MINUTO PER MINUTO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+5′ | SI SOFFRE, MA SI VINCE!

0-1 il risultato finale, gol di Dimarco e altro clean sheet.

78′ | Thuram tenta il copia-incolla del gol nel derby, stavolta però la palla esce di poco.

66′ | Punizione dal limite calciata molto bene da Ranocchia, vola Sommer che respinge.

56′ | Finta e controfinta di Thuram dal limite dell’area, poi scarica un destro, leggermente deviato, che sfiora il palo.

51′ | GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL, AUTENTICA PERLA DI DIMARCOOOOOOOOOOO

Sinistro MAGICO di Dimarco da fuori area, mezzo esterno che toglie la ragnatela dal sette!

49′ | Buona ripartenza che porta Dimarco a calciare di prima, Berisha respinge in angolo.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, l’Inter ci ha provato con tantissimi tiri ma per ora il match è bloccato.

41′ | Anche Bastoni tenta il sinistro da fuori area, palla a lato.

39′ | Buon inserimento di Frattesi dalla destra, tenta lo scavetto ma Berisha esce con tempismo e respinge.

34′ | Thuram mette in rete una spizzata di testa di Lautaro, però da posizione di fuorigioco. Gol annullato.

12′ | Pioggia di tiri in questo inizio: ci prova anche Calhanoglu da fuori area, ancora alto.

11′ | Sinistro da fuori area di Dimarco, respinge Berisha.

9′ | Gran colpo di testa di Darmian su cross di Dimarco, Ismajli salva miracolosamente sulla linea a Berisha battuto.

2′ | Buon guizzo di Thuram sulla fascia destra, cross basso per Frattesi che di prima calcia alto.

1′ | Fischia l’arbitro Marcenaro, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-2): 99 Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Pezzella; 18 Marin, 22 Ranocchia, 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi, 28 Cambiaghi.



A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar, 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro, 30 S. Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.



A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MATTEO MARCENARO.

Assistenti: Colarossi, Cipressa.

Quarto ufficiale: Fourneau.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Gariglio.