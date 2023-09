Inter-Milan, gara valida per la 4a giornata di Serie A, il primo Derby della nuova stagione, il quinto dell’anno solare. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la quarta vittoria consecutiva, così come quelli di Stefano Pioli, per continuare a viaggiare a punteggio pieno. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Milan.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-MILAN

90+5′ | FINISCE QUI! MILANO È NERAZZURRA PER LA QUINTA VOLTA SU CINQUE NEL 2023!

5-1 il risultato finale, gol di Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu (rig.), Frattesi e Leao.

93′ | NON CI FERMIAMO PIUUUUUU’! SEGNA ANCHE FRATTESIIIIIIIIII

Altra ripartenza letale con Mkhitaryan che conduce, arriva fino al limite dell’area e poi serve Frattesi che deve solo toccare e battere Maignan!

80′ | LA CHIUDE CALHANOGLUUUUUUUUUUU!

Calcio di rigore conquistato da Lautaro per un fallo di Theo Hernandez, se ne incarica Calha che batte Maignan e fa 4-1!

69′ | DI NUOVO MKHITARYAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN!

Altra azione costruita benissimo dall’Inter che pesca Lautaro sul lato corto sinistro dell’area. Stop del Toro, appoggio per Mkhitaryan che arriva a rimorchio e batte Maignan anche grazie ad una leggera deviazione di Loftus-Cheek.

65′ | Destro potente da fuori area di Carlos Augusto, respinge Maignan.

57′ | ACCORCIA IL MILAN CON LEAO

Giroud riceve tra le linee, lancia per Leao che scappa alle spalle di Darmian e batte Sommer.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

2-0 il risultato parziale, gol di Mkhitaryan e Thuram.

38′ | CAPOLAVORO DI THURAM! C-A-P-O-L-A-V-O-R-O!

Ripartenza in due contro due con Dumfries che cerca Thuram. Palla un pochino lunga, ma non è un problema: Tikus la recupera dal lato sinistro dell’area, punta Thiaw, rientra sul destro e calcia all’incrocio! Gol meraviglioso!

36′ | Lungo palleggio per il Milan, Thiaw trova un varco da fuori area, calcia di sinistro ma mette fuori.

31′ | Theo Hernandez sfiora il pareggio. Azione travolgente dalla sinistra in triangolo con Giroud ed evitando tre contrasti, poi col piattone sinistro calcia a lato di poco.

10′ | Mkhitaryan sfiora la doppietta! Cross dalla sinistra di Dimarco lanciato in corsa da Calhanoglu, l’armeno si inserisce alle spalle di Krunic e di testa mette a lato di pochissimo.

5′ | GOOOOOOOOOOOLLLL DELL’INTEEEEEEEEEERRRRRRRR!!!

La sblocca subito Mkhtaryan! Cross di Thuram dal lato corto dell’area, dall’altra parte recupera Dimarco e, sugli sviluppi di un suo tiro-cross, Mkhitaryan tocca di sinistro e batte Maignan!

1′ | Fischia l’arbitro Sozza, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 83 Mirante, 7 Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Romero, 21 Chukuwueze, 31 Pellegrino, 32 Pobega, 42 Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Simone Sozza.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto ufficiale: Guida.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Piccinini.