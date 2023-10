Inter-Roma gara valida per la 10a giornata di Serie A, una delle più attese finora. La squadra di Simone Inzaghi cerca una vittoria per consolidare il primo posto e per far cessare ogni tipo di critica contro il grande ex, Romelu Lukaku. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Roma!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ROMA

90+5′ | FINISCE QUI!

1-0 il risultato finale, gol di Marcus Thuram e vittoria stra-meritata!

90′ | Destro clamoroso di Carlos Augusto dal vertice sinistro dell’area, la palla si stampa sulla traversa con Rui Patricio immobile.

80′ | HA SEGNATO MARCUS THURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM

Sventagliata di Asllani per Dimarco che stoppa benissimo, cross teso in mezzo e Thuram colpisce di prima anticipando Llorente! Vamoooooooooooooossssssssssss!

75′ | Asllani ci prova da fuori area ma il tiro è debole ed esce a lato.

70′ | Cross teso in mezzo di Dimarco, né Thuram né Dumfries ci arrivano per pochi centimetri.

67′ | Fucilata da fuori area di Calhanoglu, Mancini devia spiazzando Rui Patricio ma la palla sfiora solamente il palo.

66′ | Gran parata di Sommer su colpo di testa di Cristante.

48′ | Punizione dalla destra battuta da Calhanoglu, Acerbi spizza e dal centro dell’area Thuram di testa mette alto di poco.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, Inter dominante ma senza riuscire a trovare la via del gol

45+2′ | Cross dalla sinistra di Dimarco, Llorente mette fuori in maniera imprecisa e Barella prova il destro al volo. La palla finisce alta.

37′ | Grande anticipo su Lukaku di Pavard che poi si proietta in avanti. Ribaltamento di fronte con Dumfries che dalla destra lo pesca con un cross teso ma Benji in area svirgola e mette fuori.

16′ | Filtrante di Mkhitaryan a pescare un taglio di Dimarco che prova l’esterno sinistro a giro, la palla sfiora il palo.

15′ | Batti e ribatti nell’area piccola, la spunta il destro di Thuram che però viene respinto da una parata di puro istinto di Rui Patricio.

6′ | Traversa clamorosa di Calhanoglu! Missile del turco dal vertice sinistro dell’area, palla che centra la traversa e ricade a un metro dalla linea.

1′ | Fischia l’arbitro Maresca, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

AS ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio, 23 Mancini, 14 Llorente, 5 Ndicka, 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewksi, 92 El Shaarawy, 90 Lukaku

A disposizione: Svilar, Boer, Aouar, Karsdorp, Celik, Cherubini, Joao Costa, Pagano, Pisilli, D’Alessio, Belotti, Azmoun

Allenatore: José Mourinho [Salvatore Foti]

Arbitro: FABIO MARESCA

Assistenti: Peretti e Bresmes

Quarto ufficiale: Manganiello

VAR: Di Paolo

Assistente VAR: Dionisi