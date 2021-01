LIVE – Segui Inter-Benevento in diretta su PassioneInter

Prima giornata del girone di ritorno per l’Inter di Antonio Conte, che deve sfruttare il clima di fiducia generato dalla vittoria nel derby e riprendere la marcia in campionato dopo il pareggio con l’Udinese. Al Meazza arriva l’ostico Benevento allenato da Filippo Inzaghi, una delle rivelazioni di questo torneo. Una vittoria è fondamentale, e darebbe anche un pizzico di motivazione in più in vista del confronto di Coppa Italia con la Juventus.

INTER-Benevento, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta; Caprari, Lapadula

Classifica Serie A

Classifica marcatori Serie A

Calendario dell’Inter in Serie A

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<