Inzaghi: “Vittoria senza calcoli. Formazione? Ci saranno cambi”

Alla vigilia di Inter-Monaco, Simone Inzaghi questo pomeriggio si è regolarmente presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Per la formazione del tecnico si tratta di una partita cruciale che potrebbe decidere la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League senza passare dal doppio incrocio dei playoff.

Su Passione Inter, ecco le parole pronunciate da Inzaghi in conferenza stampa in diretta da Appiano Gentile:

IMPORTANZA DELLA VITTORIA – “Noi non possiamo fare calcoli, pareggio o vittoria. Sappiamo di aver fatto un ottimo percorso, manca ancora un ultimo passo e vorremmo farlo domani sera sapendo di affrontare un ottimo avversario che ha fatto 13 punti e che ha calciatori offensivi ottimi, ma con una squadra molto organizzata. Ha un ottimo allenatore che ho incontrato con la Lazio in Europa League, ma vogliamo fare una grande partita”.

FORMAZIONE – “Cambi nei titolari? Abbiamo finito mezz’ora fa l’allenamento, devo ancora rivedere quello di stamani. Qualcosa cambierò come ho sempre fatto, vedremo domani. Ho diversi dubbi, abbiamo qualche calciatore come Acerbi, Calhanoglu e Correa che non ci saranno. Taremi ha avuto un piccolo problema a Lecce e questi due giorni si è allenato a parte in palestra, speriamo di recuperarlo per domani”.

CHAMPIONS E FATTURATO – “Sappiamo il tipo di percorso, sappiamo le difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni e mezzo. Lo sapevo e sapevo che avremmo dovuto lavorare tanto. La società non mi ha mai fatto mancare nulla, sapendo le cose che si potevano fare. Abbiamo perso dei calciatori e ne abbiamo acquistati altri. Volevamo arrivare avanti in Champions e siamo vicine tra le prime otto, cosa per niente scontata. Abbiamo visto che in queste otto rimarranno fuori probabilmente squadre importantissime con budget più importante del nostro, ma questa è la Champions ed ogni partita nasconde delle insidie”.

OCCASIONE ARNAUTOVIC – “In questo momento tutti gli attaccanti che ho a disposizione possono giocare insieme, sono complementari e possono giocare tutti. Per domani sera devo fare ancora delle scelte. Taremi ieri e oggi non si è allenato, Arnautovic si è allenato molto bene. Lautaro e Thuram hanno dimostrato in allenamento di oggi di aver recuperato, domani farò le scelte più opportune pensando solo al Monaco, senza pensare alla partita di domenica. Anzi, magari ripensando alle partite precedenti che abbiamo fatto per capire quanto i calciatori hanno speso in queste partite”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu, Acerbi e Correa per domani non ci saranno. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia, però vedremo nei prossimi due giorni se potremo riproporli per la partita di domenica. C’è abbastanza fiducia, ma oggi li ho visti lavorare bene”.

LIVELLO CALCIO FRANCESE – “Me l’aspettavo così alto perché il campionato francese è competitivo, fisico. Monaco, Lille, Psg me le aspettavo protagoniste. Lille e Monaco le ho viste giocare anche l’anno scorso e sono squadre importanti, sta facendo molto bene anche il Brest. Il campionato francese è un campionato molto fisico dove ci sono grandissimi talenti, anche la squadra che affrontiamo domani sera ha grandissimi talenti”.

APPROCCIO EUROPEO – “Segniamo meno gol? Penso che l’Inter abbia fatto queste sette partite in Champions con una grandissima concentrazione. Vero che abbiamo segnato meno, ma abbiamo pure preso un solo gol in sette partite su un’azione particolare. Era una palla nostra che è stata data ai nostri avversari. La squadra è sempre rimasta concentrata, aggressive e determinata, come richiedono queste partite di Champions”.

BISSECK CENTRALE – “Può farlo, ce l’ha dimostrato nella partita che ha fatto da titolare, lo ha dimostrato domenica a Lecce. E’ un ottimo calciatore che sta crescendo costantemente, in questo momento sta facendo il terzo di una difesa a cinque, ma all’occorrenza può farlo. Sappiamo anche che stiamo aspettando il rientro di Acerbi, in quel ruolo abbiamo già de Vrij e siamo coperti, ma Bisseck ci ha dimostrato che può farlo tranquillamente”.

MERCATO – “Un esterno se esce Buchanan? In questo momento non posso aiutarti. So che c’è questa trattativa per Palacios che è un giocatore che sta lavorando molto bene, in crescita. Secondo me questi cinque mesi l’hanno aiutato tantissimo, con la società se n’è parlato perché dopo cinque mesi ha fatto 2 presenze. Ha tante richieste, perché anche la gente in giro ha capito le qualità del ragazzo, quindi probabilmente andrà a giocare questi ultimi quattro mesi. Per il resto mi concentro sul campo, sapendo che nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare tanti cambiamenti quanti ne avrei fatti”.

PROCURA FEDERALE – “Se temo l’esito delle indagini? Io sono molto tranquillo su questo. Io ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire con molta tranquillità. Adesso non mi va di dilungarmi, sapendo che domani avremo una partita importante. Ma quello che dovevo dire l’ho detto nelle sedi opportune”.