Chi va agli ottavi di Champions secondo l’algoritmo: sorpresa Inter

Manca un solo giorno all’attesissimo ultimo turno della fase campionato dalla nuova Champions League. Una giornata che vedrà in campo le 36 squadre in contemporanea per giocarsi l’accesso alle fasi successive all’interno della competizione.

Come spiegato nei giorni scorsi, all’Inter basterà un solo punto nel duello di San Siro contro il Monaco per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale senza dover passare dalle due gare dei playoff. Un risultato per niente banale, considerando soprattutto il calendario fittissimo dei nerazzurri da qui ai prossimi mesi.

Nel frattempo, l’algoritmo utilizzato da Opta ha elaborato una possibile classifica finale con le chance, squadra per squadra, di passare il turno. L’Inter, secondo questi calcoli, ha possibilità elevatissime di andare agli ottavi direttamente, pari al 97,7% contro il 2,3% di passare dai playoff. Ricordiamo che i nerazzurri, in caso di alcune combinazioni specifiche, potrebbero ottenere l’accesso diretto anche in caso di sconfitta.

Addirittura, stando alla classifica ipotizzata da Opta, l’Inter ha una proiezione in riferimento al punteggio finale in graduatoria superiore a quella dell’Arsenal, con più chance dunque di qualificarsi al terzo posto.

Questa la prima parte del tabellone stilata dall’algoritmo: