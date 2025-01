Ottavi di finale Champions League, l’Inter si qualifica se…

Con l’ottimo successo di mercoledì sera in casa dello Sparta Praga, l’Inter ha compiuto un altro importante passo verso l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno infatti già ottenuto il passaggio aritmetico al prossimo turno, ma non sono ancora certi di evitare la doppia sfida dei playoff (sedicesimi di finale) nel proprio percorso.

Attualmente sono 16 i punti dell’Inter in classifica ed un quarto posto che lascia ben sperare ad una giornata dal termine, in programma mercoledì sera a San Siro contro il Monaco. Vediamo dunque cosa potrebbe succedere al termine dell’ottavo turno di Champions alla squadra di Inzaghi, a seconda di quello che sarò il risultato finale contro i francesi.

Partiamo dal peggiore degli scenari, vale a dire in caso di una sconfitta con il Monaco. L’Inter, con un risultato negativo, andrebbe ai playoff solamente in caso di vittoria di Bayer Leverkusen, Aston Villa, Milan e almeno un punto collezionato da Atalanta e Atletico Madrid. Se però l’Arsenal perdesse contro il Girona con 7 gol di scarto – possibilità più che remota – la squadra di Inzaghi avrebbe accesso agli ottavi anche con questi risultati.

Lille e Feyenoord, altre due contendenti, per rientrare nella corsa dovrebbero invece ottenere delle vittorie molto larghe e sperare in una disfatta dei nerazzurri per colmare il gap di 5 gol nella differenza reti per scavalcarli in classifica.

Per evitare qualsiasi tipo di calcolo e non dover dipendere da altri risultati, all’Inter basterà totalizzare almeno un punto contro il Monaco per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Con un pareggio o una vittoria, dunque, Inzaghi eviterebbe i playoff risparmiando ai suoi ragazzi ben due partite in un mese fondamentale come febbraio.