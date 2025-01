Inzaghi spiega: “Scelta questa formazione per un motivo”

Nel prepartita di Inter–Monaco il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Prime Video per fornire le sue sensazioni su questa importante partita di Champions League da disputare a San Siro. Di seguito le dichiarazioni complete di Inzaghi.

“Sappiamo l’importanza della gara di stasera, ho cambiato 4-5 giocatori tra Praga e Lecce perché stiamo giocando tante partite. Ieri avevamo già queste idee, i dati mi hanno confermato che queste scelte vanno bene e ho scelto questa formazione. Campionato? Di volta in volta vanno fatte scelte per il bene della squadra. Abbiamo cambiato tanto sia in Serie A che in Champions League e non ricordo due formazioni uguali negli ultimi due mesi perché con tutte queste partite è difficile ma lo è anche per le altre che fanno la Champions”.