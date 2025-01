Le formazioni UFFICIALI Inter-Monaco: Inzaghi non fa turnover

Tutto è pronto per l’inizio dell’ottava giornata di Champions League con l’Inter che sarà protagonista in casa a San Siro contro il Monaco. Ai nerazzurri basta un punto per essere certi della qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

Il tecnico Simone Inzaghi ha scelto di schierare la miglior formazione possibile non risparmiando nessuno dei suoi titolarissimi anche se domenica ci sarà il derby con il Milan. L’obiettivo principale dell’Inter questa sera rimane il passaggio del turno diretto agli ottavi di finale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Monaco: