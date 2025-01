Brutte notizie in casa Inter a pochi minuti dal match di questa sera contro il Monaco. La gara di San Siro, che chiuderà la fase campionato della nuova Champions League, potrebbe decretare il passaggio diretto dei nerazzurri agli ottavi di finale. Alla squadra di Simone Inzaghi, lo ricordiamo, basterà collezionare almeno un pareggio per ottenere la certezza aritmetica ed evitare i playoff.

Il tecnico interista, però, dovrà fare a meno di una pedina importante per il match contro i francesi. Nonostante la fiducia espressa nella conferenza stampa della vigilia, Inzaghi non è riuscito a recuperare Mehdi Taremi. Come confermato da Sky Sport, l’attaccante iraniano non sarà a disposizione questa sera.

L’ex Porto aveva accusato un affaticamento addominale dopo i minuti giocati nella ripresa contro il Lecce, gara in cui ha pure trovato il primo sigillo in Serie A su calcio di rigore. L’obiettivo adesso per l’Inter è di recuperarlo quantomeno per il derby di domenica 2 febbraio contro il Milan.