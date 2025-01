L’Inter ha scelto Zalewski: firma immediata e via libera

Dopo l’accelerata improvvisa delle scorse ore sul fronte Tajon Buchanan, sempre più vicino al prestito al Villarreal, l’Inter ha ripreso a lavorare per consegnare a Simone Inzaghi un nuovo esterno a tutta fascia. Tra i profili valutati, è schizzato in prima fila il nome di Nicola Zalewski, apprezzato soprattutto per la capacità di giocare su entrambe le corsie.

Prima di sbloccare l’operazione con la Roma, con la quale è aperto un dialogo per il prestito del classe 2002 con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro, il calciatore dovrà siglare un nuovo accordo con i giallorossi. E’ infatti attesa nelle prossime ore la firma del ragazzo sul nuovo contratto, per evitare la scadenza del giugno 2025 e poter accettare la proposta dell’Inter.

Una volta risolto questo dettaglio burocratico, la trattativa tra le due società potrà finalmente incassare il via libera per definire il prestito di Zalewski in maglia nerazzurra.