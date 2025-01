Dove vedere Inter-Monaco, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Monaco in diretta tv e streaming

Nell’ultimo turno di Champions League non c’è spazio per i calcoli: per restare tranquilla l’Inter deve fare punti contro il Monaco in questa ottava giornata conclusiva della fase campionato. Per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sarebbe meglio ottenere i tre punti per provare ad ottenere un posto più alto possibile in classifica.

Sarà la quarta partita che i nerazzurri giocheranno a San Siro in questa prima fase della Champions League e l’obiettivo dell’Inter resta naturalmente quello di occupare uno dei primi otto posti in classifica per evitare il turno di playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Il calcio d’inizio di Inter-Monaco è in programma per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00.

Probabili formazioni di Inter-Monaco

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Monaco:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Adi Hutter.

Informazioni utili per seguire Inter-Monaco

Inter-Monaco sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

