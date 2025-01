Inter-Zalewski, ci siamo: non sarà prestito secco con la Roma

Ora dopo ora, Nicola Zalewski si avvicina sempre di più all’Inter. L’esterno polacco è stato scelto dai nerazzurri come sostituto sulla fascia di Tajon Buchanan, ad un passo dall’addio con direzione Villarreal. L’esterno canadese saluterà il club interista dopo un solo anno trascorso a Milano, con la formula del prestito con opzione per gli spagnoli.

A tal proposito, Fabrizio Romano ha diffuso delle novità anche in merito alla formula dell’operazione tra Inter e Roma. Zalewski, che quest’oggi ha respinto definitivamente la corte serrata del Marsiglia, sta per siglare innanzitutto un nuovo contratto con i giallorossi. Una firma inevitabile per consentire ai giallorossi di estendere l’accordo oltre il giugno 2025 e poter accettare la proposta dei nerazzurri.

Zalewski, infatti, dovrebbe trasferirsi all’Inter in prestito per sei mesi, ma – contrariamente alle ipotesi iniziali – con un diritto di riscatto nelle mani dei nerazzurri sui 6/7 milioni di euro. Un’opzione sulla quale i due club stanno lavorando, ma che potrebbe garantire al ragazzo un futuro più longevo a Milano qualora dovesse convincere Inzaghi da qui al termine della stagione.