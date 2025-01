Fabrizio Romano: “No di Zalewski al Marsiglia. Vuole solo l’Inter”

Nicola Zalewski è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno polacco nelle scorse ore ha rifiutato il pressing del Marsiglia, dopo aver sentito del forte interessamento del club nerazzurro nei suoi confronti.

Come raccontato nelle scorse ore, infatti, Tajon Buchanan andrà in prestito al Villarreal con diritto di riscatto nelle mani del club spagnolo. Al suo posto, proprio Zalewski è schizzato in cima alle preferenze dell’Inter che aveva giù valutato il suo profilo nell’ambito delle discussioni avute in precedenza con la Roma per Frattesi.

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore sta trattando in questo momento il rinnovo con la Roma per poter sbloccare il prestito in nerazzurro. Questo l’annuncio del giornalista: “Nicola Zalewski vuole unirsi all’Inter dopo aver rifiutato la proposta dell’Olympique Marsiglia. Sono in corso le trattative per firmare un nuovo accordo con l’AS Roma e poi passare all’Inter in prestito con opzione di acquisto a circa 6-7 milioni di euro”.