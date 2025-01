Buchanan al Villarreal: quanto può incassare l’Inter dal riscatto

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai è solo una questione formale: Tajon Buchanan andrà in prestito fino a fine stagione al Villarreal. In Spagna avrà l’occasione di trovare maggiore spazio e continuità, cosa che all’Inter non è mai avvenuta.

La presenza da subentrato con il Lecce, peraltro, rischia di essere la sua ultima apparizione con la maglia dell’Inter, dal momento che il club spagnolo avrà il diritto di riscatto per il canadese, da poter esercitare a fine stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 14-15 milioni di euro, bonus inclusi. Il Villarreal, inoltre, pagherà lo stipendio del giocatore in questi 6 mesi, alleggerendo così il monte ingaggi interista.