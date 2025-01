Allarme Infortuni Inter per il derby: rischio doppio forfait

La testa dell’Inter è proiettata alla sfida contro il Monaco di questa sera, decisiva per l’ingresso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Da Appiano Gentile, intanto, arrivano anche notizie importante in chiave derby, per quanto riguarda la situazione degli infortunati.

L’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, entrambi assenti in Europa e a forte rischio anche per il derby, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Uno scenario già parzialmente preventivato per il turco, mentre sul difensore la speranza era quella di riuscire a riaverlo a disposizione per la stracittadina.

La certezza sulla loro disponibilità, comunque, arriverà solo nei prossimi giorni. Tra giovedì e venerdì, infatti, si dovrebbe capire se i due riusciranno a tornare ad allenarsi con la squadra e a strappare una convocazione per domenica.