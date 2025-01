Addio Inter, c’è l’INCONTRO con l’agente: “Si avvicina l’accordo”

Il mercato dell’Inter si è improvvisamente acceso nelle ultime ore, con il passaggio ormai certo di Buchanan al Villarreal che ha aperto anche a una possibile operazione in entrata. I nerazzurri, infatti, sarebbe a caccia di un sostituto, con Nicola Zalewski in cima alla lista dei papabili obiettivi.

L’Inter, però, deve fare attenzione alla concorrenza dell’Olympique Marsiglia, pronto ad anticipare i nerazzurri per l’esterno polacco. Infatti, secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, il club transalpino sarebbe vicini all’accordo con la Roma.

Il club giallorosso, allora, avrebbe fissato un incontro nella giornata di oggi con l’agente di Zalewski, proprio per fare il punto sul suo futuro. Da capire quale sarà la decisione del polacco, che, va ricordato, per trasferirsi in prestito all’Inter dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.