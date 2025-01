Novità in attacco in Inter-Monaco: Inzaghi ha ancora un dubbio

Inter-Monaco arriva a pochi giorni dal derby contro il Milan, ma i nerazzurri non possono permettersi assolutamente di sottovalutare l’impegno, con l’obiettivo primario di conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo importante a livello sportivo e che permetterebbe anche di non ingolfare ulteriormente il calendario.

Inzaghi lo sa bene e per questo motivo in attacco i piani per il turnover potrebbero essere accantonati, specie dopo il problema avuto da Taremi nella giornata di ieri. Davanti ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, ma secondo La Gazzetta dello Sport non è detto che sia Arnautovic il suo compagno di reparto.

L’austriaco è stato testato a lungo ieri, ma al momento sarebbe ancora avanti Thuram per una maglia da titolare, nonostante i 180 minuti tra Praga e Lecce. Da capire se nella rifinitura di stamattina quale sarà la scelta definitiva di Inzaghi, con Arnautovic che può ancora sperare in una chance dal primo minuto.