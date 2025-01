L’Inter punta su Zalewski: c’è un DOPPIO ostacolo per il suo arrivo

La partenza di Tajon Buchanan apre un’improvvisa necessità di mercato per l’Inter, chiamata a trovare un sostituto negli ultimi giorni di mercato, per completare nuovamente la rosa. Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello di Nicola Zalewski della Roma.

Per Gianluca Di Marzio sarebbe l’idea più percorribile in questo momento, ma ci sarebbero comunque due ostacoli da affrontare. Il primo è la concorrenza del Marsiglia, che sarebbe forte sul giocatore in queste ore.

L’altro problema è la volontà dell’Inter di prenderlo in prestito. Essendo in scadenza, infatti, Zalewski dovrebbe prima rinnovare il suo contratto con la Roma. Sul tavolo, infine, ci sarebbe anche l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo, per il quale i giallorossi chiedono 5 milioni di euro.