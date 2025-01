Addio Correa, nuova idea in Serie A: la RISPOSTA del giocatore

La rinascita nella gara contro l’Hellas Verona è stata solo un fuoco di paglia per Joaquin Correa, che da lì in poi ha visto pochissimo il campo, anche a causa di alcuni problemi fisici. E l’ipotesi di un suo addio all’Inter, nelle ultime battute del calciomercato invernale, non è ancora da escludere.

Come riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, per l’argentino ci sarebbe stato un sondaggio del Monza, con il quale l’Inter è pronta a chiudere il prestito di Palacios. I due club avrebbero parlato anche per Correa di un trasferimento a titolo temporaneo.

La preferenza del giocatore, però, sarebbe quella di rimanere in nerazzurro. Inoltre, va sottolineato come il Tucu sia in scadenza di contratto e, pertanto, prima di un suo addio in prestito sarebbe necessario il rinnovo con l’Inter.