Sostituto Buchanan: sondaggio Inter per il RITORNO a sorpresa

L’idea era già nell’aria da diversi giorni, ma in queste ore sembra destinata a concretizzarsi in modo definitivo: Tajon Buchanan lascerà l’Inter in prestito fino al termine della stagione, e forse anche oltre. A spuntarla, alla fine, è stato il Villarreal, che si sarebbe garantito anche il diritto di riscatto e accollandosi anche l’ingaggio dell’esterno canadese.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come i nerazzurri stiano cercando in queste ore un sostituto per rimpiazzare il vuoto lasciato da Buchanan in rosa. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nicola Zalewski, ma c’è anche un’altra ipotesi che starebbe prendendo piede.

Si tratta del ritorno all’Inter di Cristiano Biraghi, finito ai margini del progetto Fiorentina, e per il quale ci sarebbe stato un sondaggio, nel caso in cui i nerazzurri non riuscissero a trovare un accordo per l’esterno polacco della Roma.