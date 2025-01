TUTTO FATTO per la partenza di Buchanan: formula e destinazione

In questi ultimi giorni della sessione invernale di mercato in casa Inter c’è grande lavoro per concludere alcune operazioni in uscita, che forse potrebbero anche essere seguite da altre in entrata visto che Inzaghi ha sempre detto di non voler indebolire a gennaio la sua rosa dati i molti impegni in calendario.

Dopo Tomas Palacios, in procinto di partire in prestito al Monza, oggi è arrivata anche la fumata bianca per la cessione di Tajon Buchanan. L’esterno canadese lascia l’Inter per trasferirsi al Villarreal, notizia che avevamo già riportato qui su Passione Inter e che adesso viene confermata anche da Fabrizio Romano.

Buchanan si trasferisce al Villarreal in prestito fino a fine stagione e sembra che sia stato inserita nell’accordo anche un’opzione di diritto di riscatto in mano al club spagnolo che dovrà pagare anche l’interno ingaggio del canadese da qui a fine stagione.