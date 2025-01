Mezza Serie A e non solo su Buchanan, l’Inter frena: il motivo

Il nome di Tajon Buchanan, finito sul mercato dopo la disponibilità dell’Inter ad aprire al prestito di sei mesi, ha subito riscosso tantissimi consensi. Dopo i timidi sondaggi iniziali di Roma e Torino, nei confronti dell’esterno canadese si è mosso praticamente mezzo campionato italiano e non solo.

Come riferito questa mattina nell’edizione de La Gazzetta dello Sport, in Serie A sono arrivate richieste anche da Monza, Bologna, Fiorentina e Udinese per approfondire la situazione del classe 1999. Interesse che non si è limitato ai confini nazionali, ma che ha coinvolto anche formazioni estere come Villarreal e per ultimo anche Ajax.

L’Inter, che inizialmente ha valutato la possibilità del prestito con l’entourage del calciatore con l’obiettivo di dargli la possibilità di mettere nelle gambe più minuti, starebbe adesso riflettendo sul da farsi. Questo perché nelle scorse ore il club ha definito con il Monza il prestito di Tomas Palacios, per cui dinnanzi ad una nuova uscita avrebbe l’esigenza di rimpiazzarla con un nuovo esterno.

Considerato il poco tempo a disposizione, Inzaghi potrebbe blindare Buchanan ad Appiano Gentile e stoppare altre trattative in uscita. Qualora qualcosa dovesse invece muoversi nelle ultime ore di mercato, l’opzione più concreta e plausibile in entrata rimane Zalewski in prestito secco dalla Roma.